Surpriză! Nick Kyrgios și-a anunțat retragerea din tenis, după ce a fost eliminat de la Australian Open

Tenismanul australian Nick Kyrgios a declarat că se așteaptă ca înfrângerea sa în fața britanicului Jacob Fearnley, luni, la Melbourne, să fie ultimul său meci la individual la Australian Open, conform DPA/PA Media.

Australianul a jucat la Melbourne Park pentru prima dată în ultimii trei ani ca urmare a intervențiilor la genunchi și la încheietura mâinii, iar fanii au năvălit din nou în John Cain Arena să vadă meciul.

Dar Kyrgios a fost afectat de o întindere musculară, iar Fearnley și-a păstrat echilibrul la debutul memorabil, cu o victorie în trei seturi, 7-6 (7/3), 5-3, 7-6 (7/2).

În timp ce scoțianul a evaluat drept una dintre cele mai bune experiențe din viața sa, pentru Kyrgios a fost poate capitolul final al său la individual la turneul de Mare Șlem din Australia.

„Este incredibil să revii pe teren”, a spus acesta. „Într-adevăr nu a fost cea mai bună performanță a mea. Dar, acord credit total oponentului meu. A jucat foarte bine. Am fost foarte impresionant de nivelul său. El lovește mingea foarte tare, foarte agresiv”, a mai spus Nick Kyrgios.

„Am știut că urma să fie un meci greu. În ce privește starea mea fizică, am știut că o să-mi împiedice serviciul” a explicat Kyrgios.

„Dar văzând că fanii stau la rând pentru patru ore, cinci ore, doar numărul de oameni care se aflau acolo ca să mă susțină, era greu ca eu să renunț. Am încercat să fac tot ce am putut mai bine în starea fizică în care mă aflam. Desigur, este dureros, pentru că am vrut să joc bine. Simt că nivelul meu este acolo”, conform jucătorului australian.

„În mod realist, nu cred că mă pot vedea jucând din nou la individual aici. A fost special. Luând în calcul asta, a fost destul de bine”, a adăugat Kyrgios.

Kyrgios încă are în vedere celelalte turnee de Mare Șlem din acest an, în special Wimbledon, unde a ajuns în finală în 2022.

”Nu este plăcut pentru mine să mă duc acolo și să nu mă gândesc din punct de vedere tactic, să nu mă bucur de atmosferă, să mă duc și să lovesc mingea. Este ca atunci - ceea ce fac este să îmi gestionez corpul, este dureros, nu pot face asta pentru că doare. Asta nu este tenis pentru mine, nu este sport”, a mai spus Kyrgios.

Fearnley este un mare susținător al australianului, iar jucătorul de 23 de ani știa că nu îl înfruntă pe Kyrgios în forma sa cea mai bună.

„Aș putea spune că se întâmpla ceva cu el”, a spus Fearnley. „Desigur el nu a servit așa cum o făcea de obicei. Dar a fost destul de grozav să împart terenul cu el. Dacă acesta este ultimul său meci, mă bucur că am putut să joc cu el înainte ca el să se retragă”, a adăugat Fearnley.

Acesta a fost cel de-al treilea meci de turneu de Mare Șlem al lui Fearnley după ascensiunea sa meteorică în clasamente după ce a părăsit colegiul din SUA, în primăvara trecută.

