Mărturie impresionantă a campionului: "Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari și mi-a spus că asta e tot"

Tenismanul sârb Novak Djokovic, care participă la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, a risipit suspiciunile legate de retragerea sa iminentă, afirmând că "longevitatea" este una dintre cele mai mari motivații ale sale de până acum și că vrea să vadă cât de departe poate ajunge, scrie EFE.

Câștigătorul a 24 de titluri de Grand Slam i-a dat ca exemple pe fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (40 ani) și pe baschetbalistul american LeBron James (care va împlini 41 de ani în decembrie), ambii fiind încă relevanți în ciuda vârstei lor.

"Longevitatea este una dintre cele mai mari motivații ale mele. Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Să-i văd pe LeBron și Ronaldo jucând până la 40 de ani este motivant și o inspirație pentru mine. Tenisul se schimbă și vreau să joc pentru a experimenta această schimbare", a spus Djokovic. "Există oameni care își doresc să mă retrag curând, dar asta nu se va întâmpla", a subliniat sârbul, care îl va întâlni pe italianul Jannik Sinner, joi seara, în semifinala turneului saudit.

Fără a mai câștiga un trofeu de Grand Slam în ultimii doi ani, dar bifând la Geneva cel de-al 100-lea titlu din carieră, sârbul în vârstă de 38 de ani a subliniat inspirația pe care i-au oferit-o originile sale și impactul pe care l-a avut asupra personalității sale.

"Vin dintr-o țară devastată de război. Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari când aveam 12 ani și mi-a spus că asta era tot ce aveam. Mi-a spus că dacă vreau să joc acest sport scump, trebuia să mă perfecționez. Trebuia să mă maturizez mult mai repede decât mă așteptam. Am înțeles mesajul și mi-am asumat multă responsabilitate", și-a amintit Djokovic.

"Tatăl meu a crezut în talentul și caracterul meu mult mai mult decât mine. Când am menționat că obiectivul era să devin numărul unu mondial într-o țară fără tradiție în tenis, ne-am confruntat cu ridiculizarea și neîncrederea multor oameni. Sunt dovada că orice este posibil", a adăugat Djokovic.

