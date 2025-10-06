Novak Djokovic, la un pas de colaps pe teren! "A supraviețuit" unui meci de coșmar

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 09:32
540 citiri
Novak Djokovic FOTO X @DjokovicFan_

La 38 de ani, Novak Djokovic a fost puternic afectat duminică de condițiile meteorologice de la Masters 1000 de la Shanghai. Sârbul a reușit în cele din urmă să se impună în fața lui Yannick Hanfmann, în ciuda faptului că a vomitat.

30 de grade și aproape 80% umiditate. Deja epuizați de seria de turnee, organismele sunt puse la grea încercare la începutul lunii octombrie, în cadrul Masters 1000 de la Shanghai. Și unul dintre cei mai rezistenți jucători din circuitul ATP este ilustrația perfectă a acestui lucru. Duminică, Novak Djokovic a fost la un pas de eliminare în fața lui Yannick Hanfmann, numărul 150 mondial, în turul al treilea al turneului.

O victorie cu 4-6, 7-5, 6-3 împotriva tânărului german provenit din calificări, care l-a împins la limită. Trebuie spus că sârbul de 38 de ani s-a luptat cu elementele naturii timp de 2 ore și 42 de minute de meci. De mai multe ori, a fost văzut, foarte slăbit, vomitând pe teren, fie între puncte în spatele terenului, fie lângă banca sa între jocuri.

„Am fost la un pas de a pierde”, a declarat el după meci. „Am fost surclasat de un jucător mai bun decât mine timp de un set și jumătate, am fost la un pas să ies din meci”, a comentat fostul număr unu mondial, care a coborât pe locul 5 și care îl va înfrunta pe spaniolul Jaume Munar (41) în optimile de finală.

„A trebuit să mă mobilizez la maximum, chiar la maximum, pentru a ieși din acest meci și cred că energia și sprijinul publicului m-au ajutat foarte mult”, a adăugat el.

#tenis, #Novak Djokovic, #Masters 1000, #Shanghai , #stiri tenis
