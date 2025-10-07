Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii. Imaginea dură de la Shanghai VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:37
319 citiri
Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovic s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar. Sârbul a câştigat primul set cu 6-3, înainte de a ceda cu 7-5 în setul al doilea şi de a se impune în cele din urmă.

Novak Djokovic a dat din nou motive de îngrijorare marţi, la Masters 1000 de la Shanghai. Condus de spaniolul Jaume Munar după ce a pierdut setul al doilea cu 5-7, în timp ce câştigase primul cu 6-3, sârbul s-a prăbuşit pe teren, vizibil afectat de căldura sufocantă şi umiditatea foarte ridicată (78%). El a solicitat apoi intervenţia medicului.

Cu o zi înainte, jucătorul sârb a vomitat pe teren, la meciul din turul trei, vizibil afectat de condiţiile meteo.

Această optime de finală se înscrie într-o ediţie marcată de numeroase abandonuri şi de jucători epuizaţi fizic de condiţiile extreme.

Djokovic şi-a regăsit în cele din urmă forţele şi s-a impus în trei seturi (6-3, 5-7, 6-2).

Djokovic a ajuns în sferturile de finală în toate cele 11 participări ale sale la Shanghai, câştigând trofeul de patru ori, un record. Jucătorul nr. 5 în clasamentul ATP îl va întâlni în următorul meci pe belgianul Zizou Bergs.

