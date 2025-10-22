Romanii au fost eliminati in masa din calificarile Wimbledon 2009

Joi, 18 Iunie 2009, ora 12:48
2588 citiri
Romanii au fost eliminati in masa din calificarile Wimbledon 2009

Sportivilor din tara noastra nu le prieste iarba de la Wimbledon. Toti cei 4 jucatori inscrisi in calificarile Open-ului britanic au fost eliminati.

Dupa ce baietii au fost eliminati in corpore in turul I al calificarilor, miercuri seara a venit randul Irinei Begu sa paraseasca intrecerea din Anglia.

Romanca a pierdut in 3 seturi meciul disputat in compania Juliei Schruff, din Germania, scor 6-2, 2-6, 7-5.

Pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon se afla totusi 7 sportivi romani: Victor Hanescu, Victor Crivoi, Sorana Carstea, Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru, Ioana Raluca Olaru si Edina Gallovits.

(M.D.)

#calificari Wimbledon 2009, #Irina Begu eliminata , #Open Romania
Comentarii
D
dd
rank 1
Alexandra nu Alexandru
O cheama Alexandra Dulgheru Vezi tot
