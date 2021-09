Ponturi la pariuri tenis pentru US Open 2021 - idei ce merită atenție

La secțiunea de tenis feminin, competiția este mult mai strânsă . Ashleigh Barty și Naomi Osaka au statut de favorite, dar sunt multe alte nume din top 50 WTA care pot provoca surpriza (dintre sportivele prezente în acest clasament, doar Serena Williams și Sofia Kenin lipsesc de la US Open 2021).Pentru pasionații de pariuri US Open 2021, am extras mai jos ponturi din. Merită subliniat faptul că aceste cote de la pariuri online sunt în același timp niște indicatori importanți cu privire la modul în care specialiștii analizează șansele de reușită ale sportivilor în competiție.Iată ponturile pentru US Open 2021:Este cel mai bun din cariera de până acum pentru Aryna Sabalenka, care a urcat pe locul 2 în clasamentul mondial WTA. Jucătoarea din Belarus a ajuns la Wimbledon în semifinale, unde a pierdut în partida cu Karolina Pliskova. În plus, a evoluat foarte bine și la Montreal (de asemenea ajungând să joace o semifinală).La US Open, cel mai bun rezultat înregistrat de Aryna Sabalenka a fost optimea de finală disputată în 2018. Ar putea fi momentul în care sportiva să accelereze, deci poate fi o idee de încercat la pariuri online varianta că jucătoarea din Belarus va ajunge în finală, la o cotă de 4.50 oferită de Unibet.În 2016, Karolina Pliskova a disputat la US Open prima sa finală de Grand Slam, într-un moment în care nimeni nu anticipa o astfel de evoluție rapidă pentru jucătoarea din Cehia. Aceasta este în prezent în revenire de formă - a jucat finala de la Wimbledon și mai are două finale importante în ultimele luni, la Roma și Montreal.Nu ar fi de mirat să o vedem pe Karolina Pliskova foarte sus în acest an în competiția de la US Open . Astfel, merită atenție cota 4.00 oferită de Unibet pentru pariul că Pliskova va avansa în semifinale. Șanse mai mici pentru o astfel de calificare în turneul US Open 2021 le au aparent Petra Kvitova (cota 6.50), Paula Badosa (cota 8.00), Maria Sakkari (cota 8.00) și Bianca Andreescu (cota 9.00).Una dintre cele două mari favorite la US Open 2021 la secțiunea feminină, Ashleigh Barty este acum pe primul loc în clasamentul WTA. Campioana de la Wimbledon pornește așadar cu mari șanse la turneul de la New York, chiar dacă istoricul său la US Open nu este unul prea productiv. În trecut, cea mai bună performanță a sa la acest turneu a fost accederea în optimile de finală.Acum în formă extraordinară, australianca are cotă 4.50 la Unibet pentru a se impune la US Open 2021. În spatele ei le regăsim pe Naomi Osaka (cota 6.00), Aryna Sabalenka (cota 13.00), Iga Swiatek (cota 16.00) și Barbora Krejcikova (cota 17.00).Cotele si opțiunile de pariere sunt preluate din oferta casei de pariuri online Unibet, una dintre cele mai mari din lume. Openul american beneficiază de o oferta extinsă, pentru fiecare meci fiind disponibile zeci de pariuri.Tot la Unibet, poți sa te bucuri si de cea mai noua inovație tehnologică Bet Stream Live. Cu această funcție poți plasa pariuri live instantaneu cu un singur click in timp ce vizionezi stream-ul, cotele fiind afisate în aceeași fereastră.Tot în platforma Unibet, cei pasionați de tenis la cel mai înalt nivel, pot lua parte și la campionatul de pariuri US Open. O competiție destinată exclusiv celor care pariază pe tenis. Concursul are un format simplu, participarea este facilă oricărui jucător Unibet și are premii consistente. Poți accesa platforma Unibet pentru a vedea toate detaliile.