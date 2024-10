Șoc în prima optime de finală de la Beijing: ce a pățit numărul trei mondial

Jessica Pegula, numărul trei WTA, a fost de nerecunoscut în meciul cu Paula Badosa de la Beijing.

Paula Badosa s-a calificat în sferturile de finală de la Beijing după ce i-a administrat o corecție Jessică Pegula, locul 3 WTA.

Jucătoarea din Spania s-a impus cu 6-4, 6-0, după o partidă care a durat puțin peste o oră.

Revenit după multiple accidentări, Paula Badosa încearcă să revină în topul tenisului mondial. Ea este acum pe locul 19 WTA, fiind într-o evidentă revenire de formă.

Badosa va juca în sferturile de finală cu învingătoarea din meciul Shuai Zhang - Magdalena Frech.

Badosa d. Pegula 6-4 6-0 in Beijing

Paula gets her first ever win over Pegula.

She has reached the QF or better in 4 of the last 5 events she’s played.

✅Won 17 of last 20 matches

✅1st Beijing QF

✅1st top 10 win of 2024

Utterly flawless at times tonight.

🇪🇸❤️ pic.twitter.com/Yf6XYwVs9G