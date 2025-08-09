Veste tristă anunțată de fosta iubită a lui Stefanos Tsitsipas

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 09 August 2025, ora 08:30
2087 citiri
Veste tristă anunțată de fosta iubită a lui Stefanos Tsitsipas
Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas FOTO X Laureus

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunțat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului.

La 27 de ani, jucătoarea clasată pe locul 12 mondial, semifinalistă la Australian Open în ianuarie, nu a mai jucat de la înfrângerea din primul tur de la Wimbledon.

După turneul de la Wimbledon, pe care și Tsitsipas l-a părăsit în primul tur, jucătorul grec și Paula au anunțat că nu mai formează un cuplu.

Leziunea la spate a împiedicat-o să-și apere titlul luna trecută la turneul de la Washington. Dureri persistente la spate o împiedicaseră deja în 2023.

Absența ei o avantajează pe elvețianca Jill Teichmann, calificată direct în tabloul principal. Franceza Alizé Cornet devine prima jucătoare de rezervă.

Record! Premii uriașe pentru câștigătorii de la US Open 2025
Record! Premii uriașe pentru câștigătorii de la US Open 2025
US Tennis Association a anunțat miercuri că premiile acordate câștigătorilor de la probele de simplu masculin și feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari...
Noua stea a tenisului feminin are 18 ani: victorie splendidă în fața unei campioane și calificare în finală la Montreal
Noua stea a tenisului feminin are 18 ani: victorie splendidă în fața unei campioane și calificare în finală la Montreal
Victoria Mboko (18 ani) s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în care o va avea ca adversară pe japoneza Naomi Osaka....
#tenis, #paula badosa, #Stefanos Tsitsipas, #US Open , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul UEFA în legătură cu meciul decisiv al FCSB-ului din Kosovo
  2. Fiul lui Mihai Leu, accident cu mașina tatălui său. Copilotul a fost rănit VIDEO
  3. Cât l-a costat pe Gigi Becali să scape de Băluță: "Păi tu vrei să iei banii degeaba?" Perianu a plecat la CFR Cluj
  4. "Dinamo? O rușine, borduri colorate în alb și roșu" Reacție dură după meciul cu Metaloglobus
  5. Scandal uriaș în una dintre cele mai tari ligi din SUA. Jucării sexuale, aruncate pe teren. Mai multe persoane au fost arestate
  6. "Băluță a semnat" Vestea anunțată de Mihai Stoica
  7. "Mă uitam la Kopic, avea ochii ieșiți din cap. Cum au caii când văd focul, așa era. Și-a dat seamă că e groasă"
  8. Gicu Grozav a luat decizia finală în legătură cu Petrolul
  9. Veste tristă anunțată de fosta iubită a lui Stefanos Tsitsipas
  10. Dinamo, meci tare cu „lanterna roșie”. VAR-ul a schimbat rezultatul final