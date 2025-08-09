Veste tristă anunțată de fosta iubită a lui Stefanos Tsitsipas

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunțat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului.

La 27 de ani, jucătoarea clasată pe locul 12 mondial, semifinalistă la Australian Open în ianuarie, nu a mai jucat de la înfrângerea din primul tur de la Wimbledon.

După turneul de la Wimbledon, pe care și Tsitsipas l-a părăsit în primul tur, jucătorul grec și Paula au anunțat că nu mai formează un cuplu.

Leziunea la spate a împiedicat-o să-și apere titlul luna trecută la turneul de la Washington. Dureri persistente la spate o împiedicaseră deja în 2023.

Absența ei o avantajează pe elvețianca Jill Teichmann, calificată direct în tabloul principal. Franceza Alizé Cornet devine prima jucătoare de rezervă.

