Paula Badosa nu poate trece peste "coșmarul" ei: "Am crezut că o văd pe Simona Halep!"

Gabriela Ruse, locul 122 WTA, a fot eliminată, vineri, de favorita 26, spaniola Paula Badosa (29 WTA), în turul trei al turneului de Grand Slam US Open.

Ruse a fost învinsă greu, în trei seturi, scor 4-6, 6-1, 7-6 (8), în două ore şi 32 de minute.

În faza următoare, Badosa o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre Viktoria Azarenka (cap de serie 20) şi Yafan Wang.

La finalul partidei, Paula a vorbit frumos de Gabriela Ruse: "Sincer, n-am știut ce s-a întâmplat în primul set. Am vorbit cu antrenorul, mi-a spus să merg mai departe. Ea (n.r. - Gabriela) e o jucătoare foarte bună, are calitate să urce mai mult în top. Sincer, am crezut că o văd pe Simona Halep", a declarat Badosa.

Ads