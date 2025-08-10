De 6 ani nu s-a mai întâmplat asta. Tenismenul Radu Țurcanu e campion, traversând o perioadă excelentă

De 6 ani nu s-a mai întâmplat asta. Tenismenul Radu Țurcanu e campion, traversând o perioadă excelentă
Radu David Țurcanu (19 ani)

Radu David Țurcanu (19 ani) este cel mai în formă tenismen român din această vară. După ce pe 15 iunie devenea primul "tricolor" din generațiile 2003, 2004, 2005, 2006 cu o finală disputată pe circuitul profesionist, el și-a mai trecut între timp alte două în palmares.

Campion astăzi, 10 august, și vicecampion în alte două rânduri, Radu a bifat o performanță care nu a mai fost realizată într-un singur sezon de niciun sportiv atât de tânăr din țara noastră, din 2019 încoace, conform freelancer-ului Daniel Radu.

În cadrul turneului ITF M15 de la Curtea de Argeș, Țurcanu a trecut pe rând de Jonas Kucera, Vlad Breazu și Nicholas David Ionel (22 ani, 359 ATP și fost 184 ATP), fără să piardă vreun set. În semifinale l-a învins pe Ștefan Paloși (628 ATP), scor 6-3 2-6 6-3, în timp ce în ultimul act și-a luat revanșa în fața lui Radu Papoe (22 ani, 656 ATP), scor 6-4 4-6 6-1.

Grație acestui rezultat, jucătorul nostru va urca în jurul locului 715 ATP pe 19 august și 610 în clasamentul pe 2025 (n.r. ATP Race), devenind cel mai bine poziționat român sub 22 de ani în ambele ierarhii. El s-a născut pe 16 martie 2006 în Tunari, județul Ilfov.

Alex Joițoiu, Vlad Marinescu și Mihai Anghel sunt antrenorii, respectiv preparatorul fizic cu care lucrează Radu, part-time. Proaspătul campion va evolua săptămâna viitoare într-un nou ITF M15, la Târgu Jiu.

