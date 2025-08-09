Veste mare pentru Rafael Nadal! Spaniolul e din nou tătic și a ales și numele împreună cu soția

Sambata, 09 August 2025, ora 15:29
674 citiri
Merry Perello și Rafael Nadal FOTO X Olly Tennis
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soția sa Mery Perelló a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare), informează EFE.
Noul născut, un băiețel care a primit numele Miquel, are un frate mai mare, Rafael, care a venit pe lume în octombrie 2022.
Soția lui Rafael, Mery “Xisca” Perelló, a născut pe 7 august 2025 la Spitalul Quirónsalud din Palma de Mallorca — același loc unde s-a născut primul lor copil, Rafael Jr.
Cei doi au ales să îl numească Miquel, în amintirea tatălui lui Xisca, care a trecut în neființă în aprilie 2023.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu l-a angajat pe Francisco Roig, fostul antrenor al lui Rafael Nadal şi Matteo Berrettini.
Un nou antrenor pentru Emma Răducanu. Deşi asocierea cu...
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
La finalul meciului, în timpul...
Evident si sotiei sale si... Vezi tot