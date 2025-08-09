Veste mare pentru Rafael Nadal! Spaniolul e din nou tătic și a ales și numele împreună cu soția

Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soția sa Mery Perelló a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare), informează EFE.

Noul născut, un băiețel care a primit numele Miquel, are un frate mai mare, Rafael, care a venit pe lume în octombrie 2022.

Soția lui Rafael, Mery “Xisca” Perelló, a născut pe 7 august 2025 la Spitalul Quirónsalud din Palma de Mallorca — același loc unde s-a născut primul lor copil, Rafael Jr.

Cei doi au ales să îl numească Miquel, în amintirea tatălui lui Xisca, care a trecut în neființă în aprilie 2023.

