Rafael Nadal a făcut dezvăluirea. Cine a fost cel mai mare rival al său: Roger Federer sau Novak Djokovic?

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a decis să se retragă din circuitul profesionist la finalul ediţiei din acest an a Cupei Davis, a cărei fază finală va avea loc luna viitoare la Malaga, a evocat rivalitatea sa cu elveţianul Roger Federer şi cu sârbul Novak Djokovic, într-un interviu acordat ziarului sportiv spaniol AS.

"Djokovic este jucătorul pe care l-am înfruntat cel mai mult, dar pentru mine cel mai mare rival al meu a fost Federer. Când am ajuns în circuit, Federer era acolo şi el a fost primul. În anii în care m-am aflat la cel mai bun nivel din cariera mea, din toate punctele de vedere, au fost Roger şi Novak. Însă în primele zile, care sunt cele care te marchează într-un mod special, Roger a fost mereu acolo. Cred, şi nu ştiu de ce, că rivalitatea mea cu cei doi a fost mai intensă decât cea pe care o aveau între ei. Cu Roger a fost un contrast foarte pronunţat în stilurile de joc şi modurile de a vedea şi de a aborda sportul. Şi cu Novak, desigur, a fost o provocare incredibilă. Până la urmă, el este un jucător care a reuşit să se menţină la un nivel foarte ridicat de joc şi să se îmbunătăţească în fiecare an. Cifrele spun că este cel mai bun, de acea şi nivelul tenisului său a fost de asemenea cel mai bun şi, în plus, este cel care a reuşit să stea departe de accidentări cel mai mult timp", a declarat Nadal.

Chestionat în privinţa retragerii lui Djokovic, ultimul supravieţuitor al Big Three, campionul spaniol a precizat: "Cred că este uman ca Novak, deşi este încă sănătos, la un moment dat să aibă şi o uşoară "cădere mentală" şi să găsească un motiv să se retragă după plecarea celor doi mari rivali ai săi. Acestea fiind spuse, Novak este suficient de bun, dacă este sănătos, pentru a rămâne competitiv la cel mai înalt nivel şi urmăreşte să câştige cele mai mari turnee. Dacă continuă să fie fericit făcând ceea ce face, va rezista. Dacă la un moment dat tot ce care de făcut nu mai este suficient pentru a avea şansa de a continua să fie la cel mai înalt nivel, atunci va face un pas deoparte, asta cred".

În privinţa noii generaţii, ai cărei lideri sunt compatriotul său Carlos Alcaraz şi italianul Jannik Sinner, Nadal nu are dubii că cei doi vor domina circuitul în anii care urmează. "Au posibilitatea de a avea o carieră lungă, cu multe succese. Amândoi sunt deasupra tuturor. Nu văd niciun rival care să-i eclipseze. Într-o zi, evident, vor fi mulţi jucători foarte buni, dar pe termen mediu nimeni nu le poate face o concurenţă reală, cât timp nu vor suferi o accidentare care să-i împiedice să performeze la acelaşi nivel", a subliniat tenismanul spaniol.

În vârstă de 38 de ani, Rafael Nadal are în palmares 22 de titluri de Mare Şlem, 14 dintre ele cucerite pe zgura de la Roland Garros.

