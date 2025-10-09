„Bătălia e pierdută! Îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu el?" Imaginea cu Rafael Nadal care i-a șocat pe fani FOTO

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 11:00
Rafael Nadal FOTO X Eurosport

Fanii tenisului i-au cerut lui Rafael Nadal să ia măsuri în privința noului său „look”, după ce o fotografie virală a arătat cât de mult a început să-i cadă părul legendarului sportiv.

Nadal, care a împlinit 39 de ani, ar fi făcut un implant de păr în 2016 și se zvonește că ar fi făcut o a doua procedură în 2022, scrie Daily Mail.

Totuși, așa cum mulți bărbați pot înțelege, se pare că „timpul” l-a ajuns din urmă pe campionul cu 22 de titluri de Grand Slam.

Spaniolul are tot mai puțin păr, iar bătălia e pierdută, a scrus un utilizator pe X.

Unii fani de pe rețelele sociale l-au îndemnat pe legenda spaniolă să ia în calcul o călătorie în Turcia – țară devenită cunoscută pentru transplanturile de păr – înainte să împlinească 40 de ani, în luna iunie.

„Frate, îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu Nadal? Trebuie doar să-și facă transplantul ăla în Turcia,” a scris un fan pe X, după ce a văzut poza în care Nadal apare alături de o tânără jucătoare, la academia sa din Mallorca.

Comentarii

  • Vine un moment în viață când ori îți iei biletul de avion (spre Turcia), ori îl razi de tot,
  • Părul lui e dus complet.
  • Respect pentru GOAT că nu vrea să-și facă transplant! Dacă aș avea banii lui, sigur mi-aș face.
  • Rafa chel? Ar fi tare.
  • Vine stilul Agassi.

