„Bătălia e pierdută! Îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu el?" Imaginea cu Rafael Nadal care i-a șocat pe fani FOTO

Fanii tenisului i-au cerut lui Rafael Nadal să ia măsuri în privința noului său „look”, după ce o fotografie virală a arătat cât de mult a început să-i cadă părul legendarului sportiv.

Nadal, care a împlinit 39 de ani, ar fi făcut un implant de păr în 2016 și se zvonește că ar fi făcut o a doua procedură în 2022, scrie Daily Mail.

Totuși, așa cum mulți bărbați pot înțelege, se pare că „timpul” l-a ajuns din urmă pe campionul cu 22 de titluri de Grand Slam.

Spaniolul are tot mai puțin păr, iar bătălia e pierdută, a scrus un utilizator pe X.

"Batalla perdida" Por así luce Rafael Nadal un año después de su retiro. Ya está loco, a los pibes nos destruye. pic.twitter.com/BesXhChk4C — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 4, 2025

Unii fani de pe rețelele sociale l-au îndemnat pe legenda spaniolă să ia în calcul o călătorie în Turcia – țară devenită cunoscută pentru transplanturile de păr – înainte să împlinească 40 de ani, în luna iunie.

„Frate, îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu Nadal? Trebuie doar să-și facă transplantul ăla în Turcia,” a scris un fan pe X, după ce a văzut poza în care Nadal apare alături de o tânără jucătoare, la academia sa din Mallorca.

Comentarii

Vine un moment în viață când ori îți iei biletul de avion (spre Turcia), ori îl razi de tot,

Părul lui e dus complet.

Respect pentru GOAT că nu vrea să-și facă transplant! Dacă aș avea banii lui, sigur mi-aș face.

Rafa chel? Ar fi tare.

Vine stilul Agassi.

Ads