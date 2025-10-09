„Bătălia e pierdută! Îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu el?" Imaginea cu Rafael Nadal care i-a șocat pe fani FOTO

Fanii tenisului i-au cerut lui Rafael Nadal să ia măsuri în privința noului său „look”, după ce o fotografie virală a arătat cât de mult a început să-i cadă părul legendarului sportiv.
Nadal, care a împlinit 39 de ani, ar fi făcut un implant de păr în 2016 și se zvonește că ar fi făcut o a doua procedură în 2022, scrie Daily Mail.
Totuși, așa cum mulți bărbați pot înțelege, se pare că „timpul” l-a ajuns din urmă pe campionul cu 22 de titluri de Grand Slam.
Spaniolul are tot mai puțin păr, iar bătălia e pierdută, a scrus un utilizator pe X.
"Batalla perdida"
Por así luce Rafael Nadal un año después de su retiro. Ya está loco, a los pibes nos destruye. pic.twitter.com/BesXhChk4C— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 4, 2025
Unii fani de pe rețelele sociale l-au îndemnat pe legenda spaniolă să ia în calcul o călătorie în Turcia – țară devenită cunoscută pentru transplanturile de păr – înainte să împlinească 40 de ani, în luna iunie.
„Frate, îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu Nadal? Trebuie doar să-și facă transplantul ăla în Turcia,” a scris un fan pe X, după ce a văzut poza în care Nadal apare alături de o tânără jucătoare, la academia sa din Mallorca.
