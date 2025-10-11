Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 17:30
467 citiri
Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Novak Djokovic și Rafael Nadal. Foto: X / @DjokovicFan_

Ani la rândul, tripla rivalitate Djokovic-Nadal-Federer a ținut primele pagini în lumea tenisului. Cu toate acestea, conform lui Djokovic, între cei el și Rafael Nadal nu poate exista o relație de prietenie.

Deși au avut mai multe ieșiri, Djokovic spune că, din cauza rivalității, nu poate fi prieten cu Nadal.

”Nadal e doar cu un an mai mare decât mine și ambii suntem gemeni. Am ieșit de două ori la masă, dar nu voi fi niciodată prieten cu el. L-am respectat și l-am admirat mereu enorm.

Datorită lui și a lui Federer am crescut și am devenit cine sunt astăzi. E ceva ce ne va uni pentru totdeauna și voi fi mereu recunoscător pentru asta.

Nadal e parte din viața mea. L-am văzut în ultimii 15 ani mai mult decât am văzut-o pe mama, dar nu am fost niciodată prieteni. Între rivali, pur și simplu nu se poate. Însă nu suntem nici dușmani”, a spus Novak Djokovic, citat de A Bola.

CTP îl iubește din nou pe androidul Nole: ”De când a părăsit Serbia brutelor naționalist-putiniste...”
CTP îl iubește din nou pe androidul Nole: ”De când a părăsit Serbia brutelor naționalist-putiniste...”
Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (5 ATP), favorit nr. 4, s-a calificat joi în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de...
„Bătălia e pierdută! Îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu el?" Imaginea cu Rafael Nadal care i-a șocat pe fani FOTO
„Bătălia e pierdută! Îmi pare rău, dar ce s-a întâmplat cu el?" Imaginea cu Rafael Nadal care i-a șocat pe fani FOTO
Fanii tenisului i-au cerut lui Rafael Nadal să ia măsuri în privința noului său „look”, după ce o fotografie virală a arătat cât de mult a început să-i cadă părul legendarului...
#tenis, #Rafael Nadal, #Novak Djokovic , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Imaginile nemaivazute! Mircea Lucescu, iesire inexplicabila: "Nu se poate sa-si bata joc de mine. Sa-l dea afara"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
  2. Doliu în fotbalul românesc. ”Copilul teribil” a fost cu tricolorii la Campionatul Mondial
  3. Lidera mondială, eliminată după un meci de poveste. Finală americană la WTA Wuhan
  4. Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
  5. Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
  6. Novak Djokovic, eliminare șocantă în semifinale, cu numărul 204 mondial. Ce probleme a avut sârbul
  7. Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”
  8. Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
  9. Numiri importante la naționala României, cu o lună înainte de Campionatul Mondial
  10. Lovitură pentru Franța în drumul spre Mondiale. Ce se întâmplă cu starul Mbappe