Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”

Ani la rândul, tripla rivalitate Djokovic-Nadal-Federer a ținut primele pagini în lumea tenisului. Cu toate acestea, conform lui Djokovic, între cei el și Rafael Nadal nu poate exista o relație de prietenie.

Deși au avut mai multe ieșiri, Djokovic spune că, din cauza rivalității, nu poate fi prieten cu Nadal.

”Nadal e doar cu un an mai mare decât mine și ambii suntem gemeni. Am ieșit de două ori la masă, dar nu voi fi niciodată prieten cu el. L-am respectat și l-am admirat mereu enorm.

Datorită lui și a lui Federer am crescut și am devenit cine sunt astăzi. E ceva ce ne va uni pentru totdeauna și voi fi mereu recunoscător pentru asta.

Nadal e parte din viața mea. L-am văzut în ultimii 15 ani mai mult decât am văzut-o pe mama, dar nu am fost niciodată prieteni. Între rivali, pur și simplu nu se poate. Însă nu suntem nici dușmani”, a spus Novak Djokovic, citat de A Bola.

