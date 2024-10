Gestul senzațional pe care a decis să îl facă Novak Djokovic pentru a-și arăta respectul față de Rafael Nadal

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic a lăudat "tenacitatea, angajamentul şi spiritul de luptă", calităţi dovedite de-a lungul timpului de Rafael Nadal, cel care a anunţat joi că îşi va încheia cariera competiţională la finalul lunii noiembrie, după Cupa Davis, scrie AFP.

"Nu este suficient un singur mesaj pentru a exprima respectul pe care îl am pentru tine şi ceea ce ai făcut pentru sportul nostru. Moştenirea ta va trăi pentru totdeauna", a scris deţinătorul recordului de victorii în turneele de Mare Şlem (24) pe reţelele de socializare.

Djokovic a anunțat că va veni personal la Malaga pentru a asista la ultimele meciuri jucate de Nadal. "Îți mulțumesc că m-ai împins la limită de atâtea ori în rivalitatea noastră care m-a influențat cel mai mult ca jucător. Pasiunea ta pentru a reprezenta Spania a fost întotdeauna remarcabilă. Îți doresc cel mai bun rămas bun posibil la Malaga cu echipa Spaniei de Cupa Davis. Voi fi acolo personal în semn de respect față de cariera ta excelentă".

Thank you for pushing me to the very limit so many times in our rivalry that has impacted me the most as a player. Your passion for representing Spain has always been remarkable. I wish you best possible farewell in Malaga with Davis Cup team of Spain. I will be there in person… pic.twitter.com/IDglB3h2Rw