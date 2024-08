Reacția lui Djokovic, după eliminarea de la US Open: ”Cel mai prost meci”

Tenismanul sârb Novak Djokovici, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a declarat că meciul cu australianul Alexei Popyrin, din turul trei de la US Open, a fost unul dintre cele mai slabe jucate în cariera sa.

„A fost una dintre cele mai proaste partide de tenis pe care le-am jucat vreodată”, a declarat jucătorul în vârstă de 37 de ani.

„Sincer, după cum m-am simţit şi cum am jucat de la începutul acestui turneu, faptul că am ajuns în turul al treilea este un succes. Am încercat tot ce am putut, nu am avut probleme fizice. Pur şi simplu m-am simţit lipsit de energie, iar asta s-a văzut. Din primul meci, pur şi simplu nu m-am regăsit pe acest teren”, a adăugat Djokovici.

„Viaţa merge mai departe. Voi încerca să mă recalibrez şi aştept cu nerăbdare ceea ce urmează”, a precizat jucătorul.

Eliminarea lui Djokovic o urmează pe cea a lui Carlos Alcaraz, câştigător la Roland Garros şi Wimbledon, care a pierdut în turul doi în faţa olandezului Botic van de Zandschulp.

Tenismanul sârb Novak Djokovici, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a fost eliminat, vineri noapte, în turul al treilea la US Open, de australianul Alexei Popyrin, scor 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

