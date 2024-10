Mărturia Simonei Halep, după ce a câștigat primul meci după o pauză de doi ani: ”A fost o plăcere”

Simona Halep a declarat, miercuri, după ce s-a calificat în turul doi la turneul WTA 125 din Hong Kong, că este bucuroasă că a acceptat wildcardul la această competiţie, ea obţinând astfel prima victorie după doii ani.

“Mulţumesc tuturor pentru că au venit. A fost o plăcere să vin aici şi să joc primul meci după căteva luni. Este prima victorie din ultimii doi ani, aşa că sentimentul este unul plăcut, chiar dacă mă simt foarte obosită. Am venit aici pentru că mi s-a oferit oportunitatea de a beneficia de un wildcard. A fost grozav. Iar eu am ştiut mereu să profit de oportunităţi, aşa că sunt aici. Sunt fericită că am venit. Am avut parte de o primire călduroasă din partea oamenilor, de aceea am luptat mult astăzi şi am putut să câştig. Vreau acum doar să îmi revin şi să pot fi capablă mâine să joc din nou”, a spus sportiva în interviul de pe teren.

Precedenta victorie a Simonei Halep data din august 2022, de la turneul de la Cincinnati (6-4, 3-6, 6-3 cu Anastasia Potapova). După un control la US Open în 2022, Halep a fost suspendată o perioadă lungă, ea revenind abia în acest an, după ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la nouă luni. În martie, la Miami Open, ea a pierdut în faţa Paulei Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6, iar în mai, la Trophee Clarins, a abandonat din cauza unei accidentări confruntarea cu Mccartney Kessler, la scorul de 7-5, 2-3.

