Roger Federer, mesaj emoționant pentru Rafael Nadal, înainte de retragerea lui: „M-ai bătut mult”

Roger Federer a transmis un mesaj emoţionant pentru Rafael Nadal, rivalul dar şi prietenul său din circuitul ATP, care, marţi, ar putea avea "ultimul dans" în tenis, după o carieră strălucită.

"În timp ce te pregăteşti să părăseşti tenisul, am câteva lucruri de împărtăşit înainte de a mă emoţiona prea tare.

Să începem cu ceea ce este evident: m-ai bătut mult. Mai mult decât am reuşit eu să te bat. M-ai provocat în moduri în care nimeni altcineva nu putea să o facă. Pe zgură, m-am simţit ca şi cum aş fi păşit în curtea ta, iar tu m-ai făcut să muncesc mai mult decât am crezut vreodată că pot, doar pentru a-mi menţine poziţia. M-ai făcut să-mi reimaginez jocul - mergând chiar până la a-mi schimba dimensiunea capului de rachetă, sperând să găsesc un avantaj.

Nu sunt o persoană foarte superstiţioasă, dar tu ai dus totul la nivelul următor. Întregul tău proces. Toate acele ritualuri. Îţi asamblezi sticlele de apă ca nişte soldaţi de jucărie în formaţie, îţi aranjezi părul, îţi ajustezi lenjeria... Toate acestea cu cea mai mare intensitate. În secret, mi-a cam plăcut toată chestia asta. Pentru că era atât de unic - era atât de tine.

Şi ştii ceva, Rafa, m-ai făcut să mă bucur şi mai mult de joc.

Bine, poate nu la început. După Australian Open 2004, am ajuns pentru prima dată pe locul 1 în clasament. Am crezut că sunt pe vârful lumii. Şi am fost - până două luni mai târziu, când ai intrat pe terenul din Miami în tricoul tău roşu fără mâneci, arătându-ţi bicepşii, şi m-ai învins convingător. Toate zvonurile pe care îl auzisem despre tine - despre acest tânăr jucător uimitor din Mallorca, un talent care probabil va câştiga un turneu major într-o bună zi - erau adevărate.

Eram amândoi la începutul călătoriei noastre şi am ajuns să o facem împreună. Douăzeci de ani mai târziu, Rafa, trebuie să spun: Ce parcurs incredibil ai avut. Inclusiv 14 Openuri ale Franţei - istoric! Ai făcut Spania mândră... ai făcut întreaga lume a tenisului mândră.

Mă tot gândesc la amintirile pe care le-am împărtăşit. Promovarea sportului împreună. Jucând acel meci pe jumătate iarbă, jumătate zgură. Bătând recordul de asistenţă din toate timpurile, jucând în faţa a peste 50.000 de fani în Cape Town, Africa de Sud. Întotdeauna să ne distrăm reciproc. Să ne epuizăm reciproc pe teren şi apoi, uneori, să fim nevoiţi să ne susţinem reciproc în timpul ceremoniilor de decernare a trofeelor.

Încă îţi sunt recunoscător că m-ai invitat la Mallorca să te ajut să lansezi Academia Rafa Nadal în 2016. De fapt, m-am cam invitat singur. Ştiam că eşti prea politicos să insişti ca eu să fiu acolo, dar nu am vrut să ratez ocazia. Ai fost întotdeauna un model pentru copiii din întreaga lume, iar Mirka şi cu mine suntem foarte bucuroşi că toţi copiii noştri s-au antrenat la academiile tale. S-au distrat de minune şi au învăţat atât de multe - ca mii de alţi tineri jucători. Deşi întotdeauna mi-am făcut griji că copiii mei se vor întoarce acasă şi vor juca tenis ca stângaci.

Şi apoi a fost Londra - Cupa Laver din 2022. Ultimul meu meci. A însemnat totul pentru mine că ai fost alături de mine - nu ca rival, ci ca partener de dublu. Împărtăşind terenul cu tine în acea seară şi împărtăşind acele lacrimi, va fi pentru totdeauna unul dintre cele mai speciale momente ale carierei mele.

Rafa, ştiu că eşti concentrat pe ultima etapă a carierei tale epice. Vom vorbi când se va termina. Pentru moment, vreau doar să-ţi felicit familia şi echipa, care au jucat un rol important în succesul tău. Şi vreau să ştii că vechiul tău prieten te încurajează mereu şi te va încuraja la fel de tare pentru tot ceea ce vei face în continuare.

Întotdeauna cel mai bun, fanul tău,

Roger", a scris Federer în social media.

Rafael Nadal îşi va încheia cariera, după faza finală a Cupei Davis, la 38 de ani.

Elveţianul Roger Federer a pus capăt, la 23 septembrie 2022, la Londra, unei cariere de legendă, după mai mult de 20 de ani în circuitul ATP. Federer a făcut echipă cu eternul său rival, spaniolul Rafael Nadal, în ultimul meci din carieră, la turneul Laver Cup.

