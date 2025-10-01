Distincție uriașă pentru Roger Federer! Pe ce listă a fost inclus

Distincție uriașă pentru Roger Federer! Pe ce listă a fost inclus
Roger Federer FOTO X ESPN

Elvețianul Roger Federer se află în fruntea listei nominalizaților pentru introducerea în 2026 în International Tennis Hall of Fame, anunțați miercuri.

Federer a fost primul jucător care a câștigat 20 de titluri de Grand Slam la simplu și a inaugurat o eră de măreție fără precedent, alături de rivalii mai tineri Rafael Nadal și Novak Djokovici.

Cu un forehand și un serviciu extraordinare, un stil de joc ofensiv pe tot terenul și o tehnică de joc care făcea totul să pară ușor, Federer a câștigat 103 trofee și 1.251 de meciuri la simplu, rezultate depășite la masculin doar de Jimmy Connors în era Open, care a început în 1968.

Federer a terminat cinci sezoane pe locul 1 în clasamentul ATP, a petrecut o perioadă record de 237 de săptămâni consecutive pe această poziție, a condus Elveția la câștigarea Cupei Davis în 2014 și a făcut echipă cu Stan Wawrinka pentru a câștiga medalia de aur la dublu la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.

Svetlana Kuznețova și Juan Martin del Potro, pe lista nominalizaților pentru Tennis Hall of Fame

Alături de Federer, pe lista nominalizaților pentru Hall of Fame la categoria sportivi se află Svetlana Kuznețova, de două ori campioană la simplu la turnee majore, și Juan Martin del Potro, câștigătorul US Open din 2009. În categoria contribuabili sunt doi nominalizați: comentatoarea TV Mary Carillo și administratorul Marshall Happer.

Numele celor care vor intra în Hall of Fame vor fi anunțate în noiembrie.

