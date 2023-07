Amanda Anisimova explica infrangerea suferita in semifinale la Roland Garros

Amanda Anisimova a vorbit despre semifinala de la Roland Garros pierduta, vineri, in fata australiencei Ashleigh Barty.

Chiar daca, la un moment dat, a condus cu 7-6 (4), 3-0, adolescenta americana care a invins-o in sferturi pe Simona Halep recunoaste superioritatea adversarei sale, a carei victorie o considera meritata.

"Am inceput slab meciul. Parca eram intepenita si nu reuseam sa-mi fac jocul. Cand eram condusa cu 5-0, am incercat doar sa trimit mingea in teren si asa am reusit sa ma impun", a declarat Anisimova in cadrul conferintei de presa de dupa meci.

"Am incercat sa fac acelasi lucru si in continuare, dar ea a fost consistenta si totul a devenit mai greu. M-am chinuit sa-i fac fata si pot spune ca a jucat mai bine decat mine. A jucat foarte bine. Simt ca mi-era dificil sa castig acest meci", a adaugat aceasta.

6-7 (4), 6-3, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Ashleigh Barty si Amanda Anisimova.

In finala feminina de la Roland Garros, australianca o va infrunta sambata, incepand cu ora 16:00 - ora Romaniei, pe cehoaica Marketa Vondrousova, care a trecut in semifinale de Johanna Konta.

Finala feminina de la Roland Garros va putea fi urmarita, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com.

I.G.

