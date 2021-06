Boris Becker pune verdictul in cazul Naomi Osaka: "Cariera ei e in pericol"

Boris Becker e de parere ca Osaka trebuie sa invete sa gestioneze relatia cu media, altfel cariera ei e in pericol de a se incheia prematur."Ea nu poate sa faca fata presiunii de a discuta cu media dupa un meci pierdut, dar asta se intampla frecvent si trebuie sa reziste.Eu am crezut mereu ca media face parte din tot acest angrenaj. Fara media, nu se poate. Fara media nu sunt premiile, contractele, pierzi jumatate din prajitura. Eu am urat media, dar am stiut ca trebuie sa vorbesc mereu cu jurnalistii.Daca ea nu se descurca cu presa la Paris, nu o va face nici la Wimbledon , nici la US Open. Cariera ei e in pericol din cauza problemelor mintale, asa simt eu", a spus fostul mare jucator german.