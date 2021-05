Meci infernal pentru Bianca Andreescu la Roland Garros! Surpriza zilei la Paris

Slovena Tamara Zidansek a produs surpriza zilei la Roland Garros, castigand meciul cu Bianca Andreescu, locul 7 WTA, scor 7-6, 6-7, 9-7.Asa cum o spune si scorul, meciul a fost unul "cu prelungiri" care s-a intins pe durata a 3 ore si 20 de minute.Jucatoarea canadiana de origine romana a salvat o minge de meci la 6-5 pentru Zidansek, in decisiv, insa si-a cedat serviciul la 8-7 in favarea slovenei.Pentru Andreescu a fost abia al al treilea meci pe zgura in acest an, dupa cele doua jucate la Strasbourg.