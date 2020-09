Elena-Gabriela Ruse a acces in turul trei al calificarilor la Roland Garros

Elena-Gabriela Ruse s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, dupa o ora si 35 de minute.In turul al treilea al calificarilor, Ruse va evolua contra invingatoarei din meciul dintre austriecele Julia Grabher, locul 236 mondial, si Barbara Haas, locul 142 mondial si favorita 17 in calificari.Tot in turul trei al calificarilor au acces Monica Niculescu si Irina Bara.Laura Ioana Paar, locul 199 WTA, si Jaqueline Cristian, locul 167 WTA, au parasit competitia in turul al doilea, in timp ce Mihaela Buzarnescu , locul 127 WTA si cap de serie numarul 5, si Gabriela Talaba, locul 241 WTA, au iesit in primul tur.Accederea in turul al doilea al calificarilor este recompensata la Roland Garros cu un premiu de 16.000 de euro si cu 20 de puncte WTA. Jucatoarele care trec in turul al treilea isi asigura un premiu de 25.600 de euro fiecare si cate 30 de puncte WTA.Pe tabloul principal sunt acceptate direct Simona Halep , locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, Irina Begu , locul 72 WTA, Sorana Cirstea , locul 83 WTA, si Ana Bogdan , locul 93 WTA.