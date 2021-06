Federer, pus la zid dupa ce s-a retras de la Roland Garros: "Aici nu e magazin de acadele"

Federer a pus stop cursei de la Roland Garros, considerand ca e mai bine sa se menajeze inainte de Wimbledon , acolo unde are mai multe sanse.A procedat corect elvetianul?Patrick McEnroe, fostul jucator de tenis, fratele lui John, crede ca "nu arata grozav sa iesi dintr-un turneu in mijlocul acestuia".Mai departe a mers Paul McNamee, fostul director al Australian Open : "Nu esti intr-un magazine de acadele, sa iti alegi ce meciuri vrei, pentru ca deciziile tale afcteaza tot turneul".In schimb, fostii si actualii jucatori i-au luat apararea lui FedEx. "Tenisul e brutal. Daca Koepfer ar fi vrut sa mearga in runda urmatoare, trebuia sa-l bata pe Roger.Roger are 39 de ani. Poate dupa meci a lucrat cu fizioterapeutul si a resimtit dureri", a spus Medvedev.Murray a scris pe Twitter . "In baschet, fotbal, cand un jucator revine dupa o accidentare, intra treptat in joc. La tenis nu avem luxul asta. Nu putem sa zicem dupa un set ca e suficient".