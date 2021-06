A invins cancerul, acum se intoarce pe teren! Mesajul Simonei Halep VIDEO

Ea va juca impotriva lui Sloane Stephens in primul tur de la Roland Garros.In varsta de 32 de ani, Carla Suarez Navarro, a anutat in luna aprilie ca a iesit invingatoare din battalia cu limfomul Hodgkin."Astazi am terminat in sfarsit tratamentul si pot spune deja ca am invins limfomul. Au fost cateva luni diferite, in care a trebuit sa ma confrunt cu o realitate pe care nu o cunosteam. Fiind disciplinata si ascultand in permanenta sfatul medicului, s-au pus bazele pentru a depasi boala", a spus ea.In cariera ei, Carla Suarez Navarro a castigat la simplu doua turnee, la Doha - 2016 si Oeiras - 2014, si a mai disputat noua finale, cele mai importante la Miami si Roma, in 2015. Cea mai buna clasare a jucatoarei spaniole a fost locul 6 WTA , in 2016.La Grand Slam-uri, ea a jucat in sferturi de mai multe ori, la Australian Open , Roland Garros si US Open, iar la Wimbledon a atins faza optimilor de finala.Mesajul Simonei Halep