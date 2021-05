Interviu cu Simona Halep: "Sufar putin. E greu sa nu faci nimic" VIDEO

"Sufar putin. Toata lumea e la turneu, iar eu sunt acasa. Va trebui sa mai stau o perioada fara tenis, fara alergare pentru ca muschiul nu s-a sudat inca", a spus Simona pentru EuroSport."E greut, nu sunt obisnuita sa stau acasa in mijlocul sezonului si sa nu fac nimic. Am acceptat aceasta accidentare si sunt destul de pozitiva si stiu ca, daca esti pozitiva si ai incredere, te poti vindeca mai repede. Am inceput deja procesul vindecarii.Tot timpul privesc partea plina, am timp sa ma odihnesc si sa lucrez pe ceea ce mai trebuie sa lucrez, putina forta in partea de sus a corpului. Mental trebuie sa ma odihnesc, emotional", a declarat Halep pentru Eurosport.Fostii jucatori Barbara Schett si Mats Wilander au consolat-o pe Simona.Barbara Schett: "Saraca Simona, trebuie sa-i fie atat de greu sa stea acasa si vada turneul ei preferat la televizor. Daca te uiti la noi, iti dorim toate cele bune, sa te recuperezi cat mai repede".Mats Wilander: "E dramatic pentru ea, intotdeauna ne bazam sa ne aduca ceva emotie, este o mare luptatoare. A castigat doua turnee de Grand Slam, ea de obicei era mare favorita la Roland Garros".