Henri Leconte ia atitudine dupa anuntul facut recent de presedintele Federatiei Franceze de Tenis in privinta Roland Garros-ului

Ziare.

com

"Eu cred ca a disputa turneul de la Roland Garros cu portile inchise, nu prezinta niciun interes. Un interes pentru cine? Pentru parteneri, cu siguranta nu", a declarat pentru cotidianul L'Equipe fostul campion francez, castigator al turneului parizian la dublu in 1984, alaturi de Yannick Noah."Pentru jucatori va fi dificil de gestionat. Dar este mai degraba o decizie politica, Federatia spera ca in cateva luni sa putem juca in conditii normale la Roland Garros. Dar sa joci cu portile inchise, nu. Pentru mine, mai bine sa se anuleze si sa inceapa in 2021 un sezon real", a adaugat acesta.Intr-un interviu recent, acordat publicatiei Journal du dimanche, presedintele FFT, Bernard Giudicelli, nu a exclus ca Roland Garros-ul, amanat pentru 20 septembrie din cauza pandemiei pandemiei, sa aiba loc cu portile inchise."Nu excludem nicio optiune. Dar organizarea cu portile inchise ar afecta o parte a modelului economic, drepturi de televizate si parteneriat. Nu este deloc de neglijat", a spus presedintele FFT.