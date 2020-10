Castigatoarea Roland Garros, Iga Swiatek: Este o experienta care imi schimba viata

"Este o experienta care imi schimba viata", a descris Swiatek (19 ani) primul sau trofeu din cariera."Sunt foarte mandra de mine. Am jucat extraordinar in ultimele doua saptamani. Dar nu ma asteptam sa castig acest trofeu. Este extraordinar, este o experienta care imi schimba viata. Cumva am sentimentul ca scriu Istorie.Stiu ca multe lume ma va compara cu Agnieszka Radwanska (ex-Nr.2 mondial retrasa din activitate). Dar trebuie sa fiu constanta in urmatorii ani pentru a se putea spune ca sunt cea mai buna jucatoare din Polonia, intrucat ea a reusit mult timp sa ramana la cel mai inalt nivel. Mai am multe de facut", a spus Swiatek."Inainte de finala, am spus ca imi este indiferent daca castig sau pierd. De fapt, a fost atat de socant pentru mine sa o inving pe Simona (Halep, in optimi), incat am gandit ca oricum este un turneu reusit pentru mine.Chiar nu mai aveam asteptari. Stiam ca va fi dificil in finala. Nu vroiam sa fiu prea stresata, iar atunci mi-am spus ca este prea putin important, dar am incercat sa cred. La final, chiar am profitat de moment. Nu pentru ca imi era indiferent daca pierd sau castig, ci pur si simplu nu am vrut sa ma gandesc tot timpul la asta. M-am concentrat pe lucrurile pe care stiu sa le fac, pentru ca a castiga, este de fapt consecinta a ceea ce faci in fiecare moment", a adaugat Iga Swiatek.Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (54 WTA ) a castigat sambata finala probei feminine de simplu a turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-1, pe americanca Sofia Kenin (6 WTA), a patra favorita a competitiei.Swiatek, care furnizase o mare surpriza in optimile de finala, eliminand-o pe romanca Simona Halep , numarul doi mondial si principala favorita (6-1, 6-2), a obtinut prima victorie din cariera la un turneu de Mare Slem.