Swiatek, dupa ce a castigat trofeul la Roland Garros: Este o nebunie. Ma uitam in fiecare an la Rafa Nadal ridicand trofeul

Swiatek va urca pe locul 17 WTA ca urmare a acestui succes."Nu sunt foarte buna la discursuri, dar vreau sa le multumesc tuturor celor care au facut ca acest turneu sa fie posibil, pentru ca in aceste vremuri a fost destul de greu pentru federatie si pentru organizatori sa tina acest turneu. Sunt bucuroasa ca inca ne putem face treaba si ca le putem aduce bucurii oamenilor.Este o nebunie. Ma uitam in fiecare an la Rafa ridicand trofeul, asa ca este o nebunie ca sunt in acelasi loc. Vreau sa le multumesc tuturor celor care ne privesc din Polonia. Sunt fericita ca in sfarsit familia mea a fost aici si nu stiu, este coplesitor pentru mine. Acum doi ani, am castigat trofeul la junioare (la dublu), iar acum sunt aici", a spus Swiatek.Poloneza Iga Swiatek, in varsta de 19 ani, locul 54 WTA, a castigat, sambata, turneul de la Roland Garros, primul sau trofeu.Swiatek a invins-o in finala pe americanca Sofia Kenin, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 24 de minute.