Incident neobisnuit la Roland Garros: Doi tenismeni s-au certat si au refuzat sa dea mana dupa meci (Video)

Un incident cu rar se vede pe terenul de tenis a avut loc la Roland Garros, acolo unde francezul Laurent Lokoli si slovacul Martin Klizan n-au mai dat mana la finalul partidei din turul I.

Incidente au avut loc si in timpul partidei, cand cei doi s-au contrat serios.

Astfel, slovacul a izbucnit dupa o dubla greseala a adversarului sau, bucurandu-se de parca s-ar fi calificat in finala.

El a facut semne largi spre cap, incercand sa transmita ca a provocat eroarea adversarului prin provocarile repetate de pe timpul disputei.

A little before the "handshake" this is how Klizan celebreated Lokoli's df on 2-4 15-40 5th set pic.twitter.com/RBiyf7wEHF