Tenis: Irina Bara a fost eliminata de Kenin in turul trei la Roland Garros

Irina Bara (25 ani, 142 WTA ), in pofida scorului, s-a ridicat de multe ori la nivelul adversarei ei, dar nu a stiut sa fructifice momentele importante, in care Kenin (21 ani, 6 WTA), campioana de la Australian Open , a stiut sa le gestioneze mereu in favoarea ei. In turul precedent, americanca o eliminase pe Ana Bogdan cu 3-6, 6-3, 6-2.Pentru calificarea in turul 3, Bara si-a asigurat un cec de 126.000 euro si 170 puncte WTA.La Roland Garros au mai ramas in cursa, la simplu, Simona Halep , favorita 1, si Patricia Tig , care joaca sambata cu Fiona Ferro (Franta).