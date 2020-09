Irina Bara si Elena-Gabriela Ruse s-au calificat in turul al doilea al preliminariilor Roland Garros. Gabriela Talaba, eliminata

Ruse s-a impus dupa un meci de o ora si 22 de minute si va evolua in turul urmator cu americanca Francesc Di Lorenzo, locul 135 WTA si cap de serie numarul 10.Irina Bara, locul 142 WTA, a invins-o, tot in prima mansa, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Tereza Mrdeza (Croatia), locul 243 WTA, dupa un meci de 80 de minute.In mansa a doua, Bara o va intalni pe britanica Harriet Dart, locul 151 WTA.In schimb, Gabriela Talaba, locul 241 WTA, a fost intrecuta, cu scorul de 7-6 (4), 1-6, 6-2, de Clara Tauson (Danemarca), locul 187 WTA.Marti, au mai obtinut calificarea in turul al doilea Monica Niculescu , locul 141 WTA si cap de serie numarul 16, Jaqueline Cristian, locul 167 WTA, si Laura Ioana Paar, locul 199 WTA, in timp ce Mihaela Buzarnescu , locul 127 WTA si cap de serie numarul 5, a parasit competitia.Calificarea in turul al doilea al calificarilor este recompensata la Roland Garros cu un premiu de 16.000 de euro si cu 20 de puncte WTA. Jucatoarele eliminate in primul tur primesc 10.000 de euro fiecare si cate doua puncte WTA.