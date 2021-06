"La baie ne-am schimbat atitudinea". Prima reactie a Irinei Begu dupa calificarea in semifinale la Roland Garros

Romanca face echipa cu Nadia Podoroska si vor juca in penultimul act impotriva perechii Mattek-Sands si poloneza Iga Swiatek Begu spera acum sa joace finala la dublu."Noi de la inceput am fost agresive. Ne-am dori sa ne castigam cross-urile si, atunci cand aveam posibilitatea, sa facem interceptia. Din pacate, in setul al doilea, dupa break-ul de la 2-1, am simtit oarecum presiunea castigului. Am inceput sa fiu un pic mai pasiva, n-am mai servit la fel. Practic, ne gandeam prea mult la victorie.Cand ne-am dus la baie inainte de setul trei, am vorbit putin cu Nadia si am zis hai sa schimbam putin atitudinea, sa incercam sa fim mai agresive, cum am fost in primul set. Daca vom castiga, bine, daca nu, nu. Dar cel mai important e sa ne facem jocul", a spus Irina Begu pentru Eurosport