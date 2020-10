Poloneza care a trimis-o acasa pe Simona Halep, Iga Swiatek, a castigat turneul de la Roland Garros

Iga Swiatek a inceput turneul francez pe locul 54 in lume si de luni de va fi in top 20 WTA , pe locul 17, dupa finala castigata la Paris.Poloneza este care a a invins-o in optimi pe Simona Halep Desfasurarea meciului:SETUL 1Serveste SwiatekPoloneza isi castiga serviciul la 0, 1-0Swiatek face primul break, 2-0Poloneza isi castiga serviciul, 3-0Kenin isi face serviciul, 3-1Kenin face break, 3-2Kenin egaleaza, 3-3Swiatek isi face serviciul si preia conducerea, 4-3Swiatek face break si va servi pentru primul set, 5-3Kenin face rebreak, 5 -4Swiatek face din nou break si castiga setul, 6 - 4SETUL 2Kenin incepe in forta setul doi si face break, 0-1Swiatek face rebreak, 1-1Swiatek isi face serviciu, 2 - 1Kenin are probleme medicaleSwiatek face break, 3-1Poloneza este dezlantuita, 4-1Swiatek face break, 5-1Swiatek isi face serviciul si castiga finala, 6-1