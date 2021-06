Cosmarul adoloscentei care a batut-o pe Muguruza la Roland Garros: "Ramaneam fara aer"

Great scenes for @marta_kostyuk and her sister was even happier than she was pic.twitter.com/ST81WGlVRj - The Overrule (@theoverrule) May 31, 2021

Insa in spatele acelei manifestari de bucurie sta un inceput de an groaznic. Marta Kostyuk (18 ani, locul 81 WTA ) a povestit pentru WTA Insider:"La inceputul anului, am prins carantina in Australia. Pe de-o parte a fost bine, pentru ca mi-am refacut umarul accidentat, dar mental a fost o mare provocare. Apoi am venit acasa si am facut Covid. Nu puteam nici sa merg, stateam doar in pat. Daca incercam sa ma plimb, ramaneam fara aer.Apoi, a inceput iar sa ma doara umarul. Covidul lasa urme, ma durea fiecare parte a corpului unde avusesem o accidentare. M-am dus apoi la Istanbul, am facut semifinale, dar nu ma simteam bine, imi simteam corpul greu.Cred ca in acest n Dumnezeu vrea sa ma faca tot mai puternica".