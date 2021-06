Scandalul Naomi Osaka: o mare vedeta din UK a pus-o la zid pe japoneza. "A obtinut ce a vrut. E ca Meghan Markle"

Yes trolls, I have a real problem with female black tennis stars.... pic.twitter.com/I3AcNGxKhr - Piers Morgan (@piersmorgan) June 1, 2021

Afectata de polemica iscata atunci cand a decis sa boicoteze presa, Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roland-Garros, inaintea meciului din turul al doilea, cu Ana Bogdan Decizia japonezei, care a invocat probleme mintale, starneste in continuare polemici aprinse.Piers Morgan, una dintre cele mai reprezentative figure din media britanica, a atacat-o dur pe Naomi Osaka intr-un editorial scris pentru Daily Mail si a continuat pe Twitter sa-si sustina pozitia."Ce jurnalist va mai indrazni sa o critice vreodata pe Naomi Osaka? A obtinut ce a vrut - gata cu criticile, numai laude. Intre timp, toti colegii ei vor continua sa-si indeplineasca obligatiile contractuale fata de media si vor mai primi si critici. Nu pare corect, nu?""Am o problema cu celebritatile care castiga o gramada de bani din media, dar apoi ataca aceeasi media folosind problemele mintale ca o arma pentru a o reduce la tacere""Ce a facut Naomi Osaka e din aceeasi carte pe care au folosit-o Harry si Meghan Markle in legatura cu media. Au vrut prajitura aceasta, apoi au mancat-o""Cei care ma acuza de rasism sau sexism ... e rusinos. Oamenii pe care i-am atacat cel mai mult in ultimii ani sunt Boris Johnson si Donald Trump . Ultima oara cand am verificat, erau barbati albi"