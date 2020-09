Numarul spectatorilor de la Roland Garros, limitat zilnic la 1.000 de persoane

Aceasta decizie adoptata cu trei zile inaintea startului competitiei de Mare Slem este urmarea noilor restrictii privind adunarile publice, anuntate miercuri seara de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, pentru zonele aflate in "stare de alerta sporita", asa cum este si cazul Parisului, pentru a combate cresterea numarului cazurilor de infectare cu Covid-19.Este pentru a treia oara in mai putin de trei saptamani cand numarul spectatorilor de la Roland Garros este redus. La inceputul acestei luni, Federatia franceza de tenis, care organizeaza turneul parizian, a fost nevoita sa isi reduca ambitiile la jumatate, de la un maximum de 20.000 la 11.500 de spectatori zilnic. Numarul acestora a fost redus in urma cu o saptamana la 5.000, iar acum s-a ajuns la doar 1.000 de persoane zilnic.Joi dupa-amiaza, directorul turneului parizian, Guy Forget, afirmase ca spera in continuare ca numarul spectatorilor autorizati sa ramana fixat la 5.000. "Suntem capabili sa primim acest numar de persoane pe o arena de 12 hectare", a subliniat el. "Probabil vor avea loc noi discutii in zilele urmatoare pentru a vedea care va fi situatia si cum vom organiza turneul. Bineinteles, putem accepta si mai putine persoane daca va fi cazul, nu stiu, vom vedea ce va fi in continuare'', a mai spus Forget.Insa premierul francez Jean Castex, invitat la postul de televiziune France 2, i-a spulberat sperantele lui Forget afirmand: "Vom aplica la Roland Garros aceleasi reguli ca peste tot"."Vom trece de la 5.000 la 1.000", a asigurat Castex, adaugand ca acest plafon vizeaza numarul total de persoane autorizate zilnic sa intre pe arena. Serviciile premierului au precizat ulterior pentru AFP ca persoanele acreditate (organizatori, jucatori, staff, ziaristi etc) sunt "supuse unui protocol specific" si nu se numara printre cele 1.000 de persoane autorizate zilnic.In aceste conditii, in cele 15 zile de competitie vor fi prezenti in tribunele de la Roland Garros doar 15.000 de spectatori, cu mult mai putin fata de cei circa 520.000 de iubitori ai tenisului care au asistat la editia din 2019.