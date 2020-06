Organizatorii de la Roland Garros prezinta noul plan pentru editia din acest an

Ziare.

Grand Slam-ul pe zgura de la Paris, programat initial intre 27 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie din cauza pandemiei de Covid-19.Giudicelli, intr-un apel video cu jucatorul Gael Monfils, prezentatorul emisiunii Twitch, a confirmat desfasurarea turneului parizian incepand cu luna septembrie si cu prezenta unui numar limitat de spectatori in tribune.''E inca prea devreme sa spun cum se va juca Roland Garros, cand conditiile sanitare evolueaza de la zi la zi. In ce ma priveste, eu sustin desfasurarea unui Roland Garros cu un maxim de public. Dar, in functie de conditiile sanitare vom face ajustarile necesare, in functie de directivele guvernului, care va decide cata lume poate fi pe stadion. Dar garantez ca Roland Garros va avea loc'', a declarat Giudicelli, care la inceputul lunii mai evoca disputarea unui turneu cu portile inchise, care ar permite mentinerea unei parti a planului de afaceri si anume drepturile de televizare si sponsorizarile.''Ipoteza cu portile inchise nu o agream, pentru ca Roland Garros ca orice alt Grand Slam este o reuniune intre jucatori si public, iar asta da magia turneului'', a adaugat oficialul francez.Tenisul profesionist a fost suspendat in martie din cauza pandemiei de coronavirus si turneele oficiale nu vor fi reluate cel mai devreme in luna august.