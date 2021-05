"Bomba" la Roland Garros: Naomi Osaka s-a retras! Ana Bogdan profita din plin

Locul doi mondial a hotarat ca e mai bine pentru toata lumea sa spuna "stop", tinand cont de toata agitatia care s-a creat in jurul deciziei ei de a nu participa la conferintele de presa. "Chiar daca presa a fost draguta cu mine, eu nu sunt cea mai naturala atunci cand vine vorba de discursuri. Stiu ca cel mai bine pentru turneu, pentru jucatori este sa ma retrag, ca toata lumea sa se concentreze pe ce are de facut". Dupa ce a invins-o pe Patricia Tig, Osaka nu a participat la conferinta de presa, fiind amendata cu 15.000 de dolari. Organizatorii turneelor de Grand Slam au anuntat ca iau in calcul excluderea jucatoarei daca atitudinea aceasta va continua.In urma retragerii lui Naomi Osaka, Ana Bogdan merge direct in turul al treilea! Va juca acolo impotriva Paulei Badosa sau a Dankai Kovinici.