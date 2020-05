Pierderi uriase pentru organizatorii de la Roland Garros

Ziare.

In aceste conditii, organizatorii au calculat deja ce pierderi vor inregistra la editia din acest an, conform editiei tiparite a cotidianului L'Equipe.Astfel, pierderile ar urma sa se ridice la aproximativ 130 de milioane de dolari.50 de milioane de dolari reprezinta vanzarea biletelor, 70 de milioane cauzate de pierderile inregistrate la zona VIP si alte 10 milioane de dolari din vanzarea suvenirurilor catre fani.Roland Garros a fost mutat in luna septembrie, iar organizatorii spera sa il poata gazdui in cele din urma.C.S.