Fiica unui ceasornicar imigrant! Cine este jucatoarea alaturi de care Irina Begu scrie istorie la Roland Garros

In pereche cu argentinianca Nadia Podoroska, Irina Begu s-a calificat in semifinale, unde se vor confrunta cu dublul format din americanca Mattek-Sands si poloneza Iga Swiatek Partenera romancei nu este una dintre vedetele WTA , dar are o poveste interesanta.Podoroska s-a nascut pe 10 februarie 1997 in Rosario, provincia Santa Fe, Argentina. A crescut intr-o familie de clasa mijlocie din Fisherton, un cartier fondat la sfarsitul anilor 1880 de muncitori ai cailor ferate.Ea este unul dintre cei trei copii ai familiei de origine ucraineana, ajunsa in America de Sud. Tatal ei a fost de profesie ceasornicar, iar mama ei este si farmacista. Nadia este prima din familia ei care a jucat tenis, sport pe care a inceput sa-l practice la Fisherton Athletic Club la varsta de cinci ani. Dintre jucatoarele de tenis feminin ea le admira pe surorile Venus si Serena Williams Primii ei ani in circuit au fost complicati, din cauza dificultatilor financiare si a imposibilitatii de a concura la nivel international.La sfarsitul anului 2017, a suferit mai multe accidentari care i-au pus chiar cariera in pericol. Atunci a luat decizia de a pleca sa locuiasca la Alicante, Spania, stabilindu-se in Europa pentru a avea sanse mai mari de a concura saptamanal.Nadia n-a castigat niciun turneu la simplu, in circuitul WTA si a inceput Roland Garrosul de pe locul 42 mondial, insa a fost eliminata in primul tur. Anul trecut insa, argentinianca a ajuns pana in semifinale, fiind eliminata de Iga Swiatek, cea care avea sa castige competitia.Podoroska are un titlu la dublu, cucerit in 2017, in Columbia, alaturi de brazilianca Beatriz Haddad.