Premii incredibile la Roland Garros. Cat poate sa castige Simona Halep, daca isi va adjudeca trofeul

Anul trecut, australianca Ashleigh Barty , campioana de pe tabloul feminin, si Rafael Nadal , campionul de la masculin, au primit cate 2,3 milioane de euro. La editia care a inceput luni, cu faza calificarilor, premiile pentru campioni vor fi de cate 1,6 milioane de euro, o scadere de peste 30 la suta.Organizatorii au schimbat distributia banilor, diminuand recompensele pentru fazele superioare si suplimentand premiile pentru calificari si pentru turul I.Premiile de la actuale editie sunt urmatoarele:Castigator - 1,6 milioane de euro (2,3 milioane, in 2019);Finalist - 850.000 de euro (1.180.000);Jucator/jucatoare eliminat/a in semifinale - 425.000 de euro (590.000);Jucator eliminat in sferturi - 283.500 de euro (415.000);Jucator eliminat in optimi - 189.000 de euro (243.000);Jucator eliminat in turul al III-lea - 126.000 de euro (143.000);Jucator eliminat in turul al II-lea - 84.000 de euro (87.000);Jucator eliminat in turul I - 60.000 de euro (46.000).Jucator eliminat in turul al treilea al calificarilor - 25.600 de euro (24.000);Jucator eliminat in turul al doilea al calificarilor - 16.000 de euro (12.250);Jucator eliminat in primul tur al calificarilor - 10.000 de euro (7.000).Calificarile se desfasoara de luni pana vineri, iar meciurile de pe tabloul principal incep la 27 septembrie si dureaza pana la 11 octombrie. Programat initial sa ia startul la finalul lunii mai, French Open a fost amanat patru luni, din cauza pandemiei de coronavirus.