Protocol strict Covid-19 la Roland Garros. Ce conditii au impus organizatorii

Sportivii participanti la competitie trebuie sa soseasca la Paris cu patru zile inainte cei care joaca in calificari, respectiv cu trei zile inainte cei care joaca direct pe tabloul principal, cu exceptia celor care sunt implicati in alte turnee in zilele respective.Sportivii si membrii stafurilor lor vor fi testati pentru coronavirus la sosirea la hotel, intr-o zona amenajata in acest scop. Ei trebuie sa ramana in camerele lor pana la primirea rezultatului negativ al primului test (pana la 24 de ore). Al doilea test va fi facut in decurs de 48 de ore dupa primul test.Fiecare sportiv trebuie sa primeasca rezultat negativ la doua teste inainte de a putea juca primul sau meci la Roland Garros. Daca in saptamana care precede competitia vreun sportiv este implicat in alt turneu, testul facut inaintea plecarii de la turneul respectiv este considerat primul test de la Roland Garros si ii permite sportivului sa faca un singur test la sosirea la hotel. Apoi, sportivii vor fi testati din cinci in cinci zile.In cazul unui test cu rezultat pozitiv, jucatorul va fi izolat 14 zile si retras din competitie. Daca un sportiv sta in aceeasi camera cu o persoana testata pozitiv, sportivul va fi retras din competitie. Organizatorii recomanda ca sportivii sa nu imparta camerele cu nimeni. Daca un membru al echipei unui sportiv va fi testat pozitiv, jucatorul va fi testat imediat. Daca rezultatul testului este negativ si sportivul nu este cazat in aceeasi camera cu persoana infectata, sportivul va fi examinat de echipa medicala Covid, care isi poate da acordul ca el sa joace. Sportivul va ramane sub supraveghere si va fi testat in fiecare zi. Daca jucatorul testat negativ este cazat in aceeasi camera cu persoana infectata, el va fi exclus din competitie, deoarece nu au fost respectate regulile de distantare sociala.Mastile trebuie purtate tot timpul in afara camerei de hotel, cu exceptia situatiilor cand sportivii joaca sau mananca. Acreditarile trebuie purtate tot timpul, inclusiv la hotel, iar in toate spatiile comune trebuie respectata distantarea fizica.Daca un sportiv nu se simte bine, trebuie sa nu se prezinte la terenul de tenis si sa contacteze echipa medicala.Toti sportivii si stafurile lor vor fi cazati in doua hoteluri oficiale. Nu va exista cazare privata si sportivii nu vor fi autorizati sa paraseasca hotelul in alt scop decat cel de a merge la meci sau la antrenament.Fiecare sportiv are dreptul la doua camere, una platita de federatia franceza (309 euro pe noapte una, 216 cealalta), chiar si in perioada unei eventuale carantine. In functie de disponibilitate, poate fi acordata si a treia camera.