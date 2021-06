Tecau si Halep la Jocurile Olimpice? De ce e un vis aproape imposibil sa vedem aceasta pereche la Tokyo

Horia Tecau si Kevin Krawietz (Germania) s-au calificat in sferturile probei de dublu masculin de la Roland Garros.In sferturi, Tecau si Krawietz vor evolua cu echipa columbiana Juan-Sebastian Cabal / Robert Farah, cap de serie numarul 2.Pentru a avea o sansa sa mearga la Tokyo, Tecau trebuie sa castige trofeul la Paris!In acest moment, Horia Tecau ocupa locul 23 la dublu, iar la Jocurile Olimpice au biletul asigurat doar primii 10 jucatori de dublu din lume (se ia in considerare clasamentul care va fi publicat lunea viitoare, pe 14 iunie).Daca ar castiga la Paris, Tecau ar putea urca pana pe locul 12, sperand apoi ca alti doi jucatori sa nu se inscrie din diverse motive (accidentari, oboseala etc.).Pe langa cei 10 tenismeni admisi direct (indiferent de locul ocupat de partenerul lor), vor mai fi 14 echipe care vor ajunge la JO pe baza clasamentului combinat dintre cei doi jucatori. Aici insa sunt sanse mici, intrucat Florin Mergea e abia pe locul 161.Daca Horia Tecau nu se califica la JO prin intermediul competitiei de dublu masculin, atunci el nu poate participa nici in proba de dublu mixt, alaturi de Simona Halep