Motivul neobisnuit pentru care meciul Djokovici - Berrettini, de la Roland Garros, a fost intrerupt 20 de minute

Djokovici a trecut in sferturi de Matteo Berrettini (Italia), locul 9 ATP si cap de serie numarul 9, scor 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5.Meciul a durat trei ore si 28 de minute si a fost intrerupt 20 de minute dupa ce publicul a fost rugat sa paraseasca terenul la ora locala 22.55, in contextul in care restrictiile in Franta intra in vigoare la ora 23.00.In semifinale, Djokovici, care va evolua pentru a 11-a oara in semifinale la French Open, va evolua cu spaniolul Rafael Nadal In cealalta seminfinala se vor intalni Stefanos Tsitsipas si germanul Alexander Zverev.