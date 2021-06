Finala inedita, la feminin, in turneul de la Roland Garros! Niciuna dintre jucatoare nu a mai evoluat cu trofeul pe masa

Rusoaica Pavliucenkova, locul 32 WTA a trecut in semifinale de Tamara Zidansek (Slovenia), locul 85 WTA, scor 7-5, 6-3, intr-o ora si 34 de minute.Barbora Krejcikova (Cehia), locul 33 WTA a invins-o in penultimul act pe Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 17, scor 7-5, 4-6, 9-7, in trei ore si 18 minute.Pentru Pavliucenkova este prima finala de Grand Slam, la a 52-a participare pe tabloul principal la un astfel de turneu. Rusoaica este prima sportiva care a jucat la peste 50 de turnee majore inainte sa ajunga in finala.De asemenea, Pavliucenkova este prima rusoaica ajunsa in finala la Roland Garros dupa 2014, cand in ultimul act a ajuns Maria Sarapova (finala a fost atunci cu Simona Halep , scor 6-4, 6-7, 6-4 pentru Sarapova).Krejcikova este de asemenea pentru prima data in finala de simplu a unui Grand Slam. Ea a castigat French Open in 2018, la dublu.Finala este programata sambata, in direct la Eurosport.