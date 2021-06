Cine e jucatoarea care poate schimba istoria la Roland Garros, dupa 20 de ani

Krejcikova si Siniakova le-a invins pe Magda Linette (Polonia) si Bernarda Pera (SUA), scor 6-1, 6-2.Barbora Krejcikova este calificata si in finala la simplu, unde va evolua sambata cu rusoaica Anastasia Pavliucenkova, de la ora 16.00.Finala de dublu este programata duminica, de la ora 12.00. Perechea Krejcikova - Siniakova va juca impotriva echipei formate din Iga Swiatek si Beatrice Mattek - Sands.Krejcikova va incerca sa devina dublu laureata la Roland Garros, performanta reusita ultima data de Mary Pierce in 2000.Acelasi lucru l-au reusit Martina Navratilova in 1984 si 1982, Chris Evert (1974, 1975), Margaret Court (1973) si Billie Jean King (1972).