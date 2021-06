Ce au in comun Simona Halep si Barbora Krejcikova, proaspat castigatoare la Roland Garros

Krejcikova are 25 de ani si este din Cehia, incepand tenisul la Brno, orasul ei natal. Mentorul sau a fost legendara jucatoare Jana Novotna, dar Barbora a recunoscut ca are un idol special.La fel ca si Simona Halep , Krejcikova a fost fascinata de jocul si personalitatea belgiencei Justine Henin , de patru ori castigatoare la Roland Garros.La Paris, Krejcikova a avut ocazia de a o vedea pe Henin si a ramas impresionata de aceasta. "M-am dus sa dau un interviu si ea statea acolo si imi spuneam: E cu adevarat acolo? Chiar este ea?. Am fost atat de surprinsa ca a fost acolo si ca imi stie numele, stie cine sunt. Cand eram mai tanara, aveam un televizor in bucatarie si eu si mama mea eram acolo sa ne uitam foarte mult la tenis", a povestit Krejcikova.