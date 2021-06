Ce se intampla cu jucatoarea de tenis care s-a accidentat la Roland Garros 2021, in drum spre conferinta de presa

Petra Kvitova (12 WTA ) s-a retras de la Roland Garros dupa victoria din primul tur, ea indicand ca s-a accidentat la glezna stanga in timpul "obligatiilor sale mediatice de dupa meci"."Sunt sanse mari sa ma refac la timp pentru Wimbledon", a asigurat Kvitova, care intentioneaza sa reia treptat antrenamentele incepand de miercuri."Cu siguranta nu voi merge la turneul de la Berlin, care incepe lunea viitoare. Ma gandesc insa la Bad Homburg, unde sansele sunt 50/50", a adaugat ea pentru site-ul iSport.cz."Nu-mi pot imagina sa nu joc trei ani la rand la Wimbledon. Si din acest motiv m-am retras de la Paris, am fost prudenta", a explicat cea care a castigat cel mai prestigios turneu pe iarba in 2011 si 2014, potrivit Agerpres.