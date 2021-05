Dupa Bianca Andreescu, o alta fosta campioana a "cazut" in primul tur la Roland Garros

S-au infruntat Sofia Kenin, finalista din 2020 de la French Open, si Jelena Ostapenko , cea care a invins-o pe Simona Halep in finala din 2017.Castig de cauza a avut Kenin, scor 6-4, 4-6, 6-3. Americanca a fost mai stapana pe situatie in decisiv, cand Ostapenko nu a reusit sa iti tina serviciul macar o data.Jelena Ostapenko este cea mai buna prietena din circuit a Soranei Cirstea, cea care azi a invins-o in doua seturi pe Johanna Konta.